Казахский экономист и писатель Рахимбек Абдрахманов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, как казахи относятся к украинцам. По его словам Казахстан должен изучить события 2014 года в Украине, ведь их может ждать это.

«В Казахстане Украина воспринимается очень позитивно, несмотря на то, что в Украине об этом не знают. Казахстанской повестки в Украине нет, а в Казахстане украинская повестка есть. Наше общество проводит живые параллели между тем, что происходит на Донбассе и тем, что может произойти у нас», - отметил Абдрахманов.

По словам эксперта, Россия желает политической интеграции Казахстана и России, а некоторые российские политики заявляют о том, что некоторые казахские земли принадлежат России. Как отметил экономист, Казахстан примеряет на себя те процессы демократизации, которые Украина пережила в 2014 году.

«У нас многие эксперты считают, что тот процесс трансформации, который сейчас переживает Украина нам полезно изучить, потому что рано или поздно мы до этого тоже дойдем, и должны будем применять определенные вещи у себя. Украинская повестка очень интересна нашей общественности», - рассказал экономист.

Как отметил эксперт, проникновение украинских медиа на казахский рынок поспособствовало бы информационной диверсификации, потому что информационное поле Казахстана на 56% занято российским вещанием. По его словам, жители Казахстана тогда могли бы сравнивать посылы российских и украинских медиа.

Напомним, Politeka публиковала слова Романенко о расследованиях Бигуса, что вся страна это смотрит и продолжает смотреть, будут смотреть еще новые пленки.

Ранее на Politeka Корж высказался об идее создания государственной авиакомпании.



