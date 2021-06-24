Принятие изменений в налоговое законодательство (законопроект 5600) заставит инвесторов пересмотреть инвестиционную политику в отношении Украины

Об этом заявил глава представительства «Арселормиттал Кривой Рог» в Киеве Владимир Ткаченко.



«В рамках мировой группы компании «Арселор Миттал» понятно, что каждая страна, каждое предприятие пытается получить больше средств для модернизации, для саморазвития. Мы тоже. У нас существуют инвестиционные планы, мы в значительной степени уже модернизировали собственное предприятие и продолжаем эту модернизацию. А эти изменения показывают, что в Украине изменился инвестиционный климат, и он точно не станет лучше, если этот закон будет имплементирован - частично ли, полностью Ли», - рассказал Ткаченко.



По его словам, в случае, если законопроект 5600 будет принят, компания будет решать, стоит ли инвестировать в Украину и сколько, ведь власть постоянно меняет законодательство. Он также напомнил, что против принятия этого законопроекта выступили все бизнес-ассоциации, отметив, что он является неприемлемым.



«Например, в письменном виде утвержденная мнение Американской торговой палаты в отношении этого законопроекта - что все пункты проекта, все предложенные изменения подлежат большой дискуссии. Они не соглашаются ни с одним пунктом предложенным», - сказал Ткаченко.



Он отметил, что сейчас для металлургической отрасли мировая конъюнктура является благоприятной и вследствие этого предприятие сейчас существенно увеличило налоговые платежи в бюджет. Это лишь подтверждает, что для обеспечения наполнения бюджета власти не нужно повышать налоги. Зато рост доходов дает возможность бизнесу инвестировать в модернизацию и развитие, в другие проекты в Украине, в частности социальные.



«Если сравнить даже уплаченные налоги нашим предприятием год назад и сколько мы платим сейчас, мы платим вдвое больше, чем в прошлом году. Почему? Именно из-за того, что финансовая ситуация стала лучше. Ничего не меняя в налогообложении, мы платим гораздо больше, потому что появилась такая возможность, и мы в соответствии с действующим законодательством существенно увеличили свои платежи. И это дает возможности для модернизации, для каких-то других проектов, для социальных проектов», - пояснил Ткаченко.



Как известно, накануне компания «Арселормиттал» заявила о намерении инвестировать в производственные мощности в Украине 1 миллиард долларов.



Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.



В то же время член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.



Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.