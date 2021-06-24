В прямом эфире Знай 24 политический эксперт Руслан Бизяев спрогнозировал изменения в формате Минских соглашений. В частности, он отметил, что фактически на встрече G7+, а потом на саммите НАТО была официально объявлена холодная война Китаю. В связи с новой расстановкой геополитических сил меняется и отношение Запада к России, и с этим нельзя не считаться.

«Сейчас для коллективного Запада Россия необходима в статусе хотя бы нейтрала. Для этого можно пойти на определенные уступки, даже те, которые еще вчера считались красными линиями», - говорит он.

Имеется в виду отношение к аннексии Крыма и вооруженному противостоянию пророссийских вооруженных формирований и украинских Вооруженных Сил на востоке страны. Одновременно Бизяев не видит конкретики в заявлениях Байдена и Меркель по поводу Минских соглашений.

«Есть буква Минска, а есть дух Минска. Так-вот буква, насколько мы понимаем, в этой ситуации невыполнима. Как только подойдут к имплементации политической части Минска, в Украине могут начаться внутренние конфликты. Потому что для части общества это будет капитуляцией. Сейчас нужно очень быстро перезагружать диалоги. В противном случае время начинает работать против нас. То есть надо предложить альтернативу Минским соглашениям, которая будет воспринята всеми», - отмечает он.

Аналитик отмечает, что стремительно меняется круг подписантов Минских соглашений.

«Скоро уходит Меркель. Это последний европейский политик, который подписывал Минские соглашения. Остается один Путин. Я думаю, что встреча Зеленского с Путиным возможна. Но к каким она приведет последствиям? Даже не одна встреча с Путиным, а встреча с Байденом. Макрон в этой ситуации выступает посредником», - отмечает Бизяев.

Напомним, осенью будет определенный дедлайн, - Бизяев о замораживании конфликта на Донбассе.

Ранее Politeka сообщала, что «Разуть» Китай захотят очень многие и это касается не только коллективного Запада, - Бизяев.