Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел Проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (реестр. №5600) и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой.

Поддержали законопроект 18 народных депутатов, 9 воздержались, еще трое выступили против. Кроме того, народные депутаты проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки влияния на экономику.

В этом проекте, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. Так, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза.

Ранее против принятия этого законопроекта выступило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), заявив, что проект имеет коррупциогенные факторы, поэтому он должен быть существенно доработан. Согласно сообщению НАЗК, при подготовке проекта №5600 зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также документ не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.

В свою очередь Американская торговая палата (АСС) считает, что предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс являются неприемлемыми для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшение инвестиционной привлекательности Украины. В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности тех, что касаются изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков; внесение изменений относительно особенностей применения НДС, которые, среди прочего, могут вызывать проблемы с возмещением НДС; ухудшение положения налогоплательщиков в процессе согласования налогового обязательства и его обжалования; пересмотра налоговых ставок и увеличения налоговой нагрузки на отдельные отрасли, включая акцизы, аренду за пользование радиочастотным ресурсом, введение акцизного сбора на возобновляемые источники энергии.

К доработке проекта призывали также в Европейской бизнес ассоциации: там отметили, что его принятие нарушает принципы стабильности налогового законодательства и приведет к ухудшению инвестиционного климата в Украине.