Предложенный правительством законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (реестр. №5600)" нарушает принципы налоговой стабильности и негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины поэтому проект необходимо доработать, уравновесив либеральными изменениями.

Об этом заявила народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Если вы не уравновесите свой фискальный подход либеральными изменениями, которые можете предложить для того, чтобы уменьшился процент тени в экономике – тогда, возможно, некоторые ваши предложения могли бы быть уместными. Но убивая несколько отраслей, вы просто искажаете всю ту шаткую стабильность, которая наблюдалась в течение этих двух лет», - уверена она.

По ее словам, в нынешнем виде законопроект принимать нельзя, ведь нет ни одной институции, инстанции, общественной организации, ассоциации, которая бы согласилась хотя бы с одной его нормой.

«Например, изменения в части администрирования невозможны в нашей стране, потому что недореформированная налоговая служба исказила даже те здоровые нормы, которые могли принести пользу и налогоплательщикам, и государству. И как раз не те схемы, которые существуют, искажают конкурентоспособность уже работающих компаний в Украине, а абсолютно непрозрачная налоговая и таможенная политика. Налоговая политика, которая не дает возможности даже спрогнозировать деятельность на ближайший год. Бизнес страдает от большого количества изменений, которые абсолютно делают невозможным нормальный, спокойный, конкурентный труд в Украине. Это вообще варварство против собственного украинского бизнеса», - подчеркнула Южанина.

Налоговая нестабильность, по ее словам, может отпугнуть от Украины последних инвесторов – потому что даже те, кто до последнего оставался работать, может в итоге уйти.

«Именно в такой нестабильный период для экономики и нестабильный период для деятельности точно надо ввести трехлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов», - резюмировала Южанина.

Как известно, сегодня Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект Закона №5600 и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой по сокращенной процедуре, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки влияния на экономику. В этом проекте, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей.

Напомним, глава представительства «Арселормиттал Кривой Рог» в Киеве Владимир Ткаченко заявил, что в случае принятия этого закона компания пересмотрит свои планы инвестировать миллиард долларов в завод в Украине.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.