Политаналитик Руслан Бизяев рассматривает инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море с точки зрения двойной игры России и Великобритании. Об этом он рассказал в прямом эфире Знай 24.

«Это способ создать искусственные условия. Я думаю, что, скорее всего, Defender посылали вдвоем. На мой субъективный взгляд, задача всего этого процесса – очень серьезно напугать Европу. Потому что мы понимаем, что Британия и Россия – это ядерные державы, и конфликт между ними – это не вторая иракская война и не Югославия. Там вопрос не в военном конфликте. Скажите, пожалуйста, если идут совместные британо-российские проекты, в том числе в области экономики. Например, AstraZeneca производит свои вакцины в России. Ну, это же не про войну», - говорит эксперт.

Ведущая озвучила вопрос от зрителей: «Если британский эсминец пройдет через Керченский пролив к нашим базам в Азовском море, да еще в сопровождении наших кораблей, это еще более усугубит наши проблемы?».

«Да. Если тогдашний керченский инцидент – это, все-таки, не такой уровень боевого присутствия. Современный эсминец – это корабль, который может решать массу вопросов. Это и нанесение удара по наземным целям, это и зона ПВО, и противолодочные возможности, и так далее. То, действительно, это будет острая фаза конфликта. Если Россия его пропускает – все. Вопрос, чей Крым, больше не стоит. Можно заводить любые корабли, которые пройдут через Босфор и Дарданеллы. А если не пропустит, тогда встанет вопрос: ребята, а что ж вы делали тогда?», - рассуждает Бизяев.

Это очень тонкая грань, говорит он.

«Британцы – доки в моделировании такого рода ситуаций. Давайте подобное сравним с подобным. На Фолклендские (Мальвинские) острова вдруг заходит аргентинский фрегат. Что с ним будет? Очень все спорно, очень все тонко», - делает вывод он.

Напомним, BBC показало видео изнутри корабля: "Огонь" РФ по британскому эсминцу.

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