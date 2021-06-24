Когда Кабинет министров уйдет в отставку? В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» политолог Андрей Бодров заявил, что власти постараются взять Кабмин под контроль, а потому ждать его отставке не стоит.

«Если мы говорим об отставке Кабмина в целом, то мы помним, что с января-декабря месяца еще ходили слухи. Как мы видим, на нынешний момент Кабмин жив и он, судя по всему, будет жить», - говорит Бодров.

Он добавляет, что это касается как минимум той части Кабинета министров, что отражает интересы приверженных режиму Зеленского финансово-промышленных групп. Итак, говорит политолог, несмотря на любые слухи, Кабмин не расформировали и вряд ли будут это делать.

«Понятно, что под шумок внутренних противоречий, которые разыгрались, особенно на фоне введений санкций против Фирташа и Фукса, когда вдруг Разумков «упал во фронду» и не проголосовал почему-то», - отмечает эксперт. Бодров объясняет, что позиция Разумкова такова, что санкции не могут быть введены против граждан.

По его мнению, сейчас можно наблюдать, как власть перетягивает ключевые фигуры в политике на свою сторону, а лидеров улицы пытается поймать на крючок. Бодров отмечает, что это касается, например, Стерненко.

Таким образом, эксперт делает вывод, что Кабмин не отправят в отставку, а попытаются подчинить.

Напоминаем, Бодров рассказал, планирует ли Зеленский оставаться на второй срок.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев спрогнозировал изменения в формате Минских соглашений.



