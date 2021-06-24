Кто попадет под налоговую амнистию? Об этом рассказал председатель Государственной таможенной службы с 2009 по 2010 год Анатолий Макаренко в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

Экс-глава Государственной таможенной службы утверждает, что абсолютно каждый имеет право пройти налоговую амнистию. Исключением, добавляет Макаренко, есть только чиновники, занимающие свои должности с 1 января 2010 года, ведь они подавали декларацию.

«Для олигархов я думаю, что это будет очень хороший вариант отбеливания своих средств. Со своими юридическими службами, политическими возможностями. Они не допустят того, чтобы государство “украло” у них деньги», - рассуждает он.

По словам эксперта, законодатель хотел этим заложить идею честности государства перед гражданами и граждан, соответственно, перед государством. «Прогноз мой весьма-весьма умеренный. Это хорошо, что мы начали заниматься такой практикой, как амнистирование капиталов», - говорит Макаренко.

В то же время он предупреждает, что средний класс и малый бизнес вряд ли с этого что-то выигрывают, поскольку они не имеют доверия к государству. Бывший председатель Государственной таможенной службы объясняет, что гражданам нужно будет положить в банк средства на специальный счет, чтобы государство проверило источник их происхождения и позволило в дальнейшем их использовать.

Он отмечает, что, с одной стороны, это вопрос честности, с другой - неуверенности в банковской системе. К тому же, добавляет Макаренко, показывать нужно только суммы, превышающие 500 тысяч.

В то же время эксперт убежден, что крупный бизнес воспользуется этой возможностью и защитит свои деньги. «Огромный риск для среднего класса, для обычного гражданина, кто имел накопления. Но есть проблема: государство должно доказать нам с вами, что нас не обманут», - констатирует гость программы.

Напоминаем, Николаенко раскритиковал президентский вариант «налоговой амнистии».

Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний заявил, что Зеленский должен ветировать закон о налоговой амнистии.