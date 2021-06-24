Будет ли налоговая амнистия однократной – или нулевые декларации появятся снова? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает бывший глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

«Мой прогноз таков, что нынешняя амнистия будет малоэффективной. Поскольку она рассчитана на год, я готов через год повторить эти свои слова. Но в результате этой амнистии мы пройдём определённую школу, получим опыт. В Казахстане в результате подобной меры государственный бюджет получил 480 миллионов долларов. Точнее, эти деньги не пришли в экономику, а просто стали «белыми». Если амнистия в Украине «отбелит» около миллиарда долларов, её можно будет считать более-менее успешной. Впрочем, эти деньги не пойдут в государственный бюджет – они останутся на чьих-то личных счетах, просто станут легальными, и с них будут платить налоги», - говорит эксперт.

Он уточняет, что те проценты, которые заплатят с этих денег, пойдут в национальную экономику, но здесь речь идёт о гораздо более скромной сумме.

«Государство придумает инструмент для распределения полученных денег. Эти пять процентов ещё не учтены в бюджете, но их найдут куда потратить. В стране есть масса проблем, для решения которых понадобятся эти деньги», - говорит Анатолий Макаренко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, кто должен будет декларировать свои доходы, и какие именно.

Также Макаренко сообщил, в каких странах мира проводилась налоговая амнистия, и какие результаты она принесла.