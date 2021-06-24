Нет правовых оснований для отмены решения прокурора САП о закрытии дела «Роттердам+» по жалобе детективов НАБУ из-за истечения предусмотренного законом срока.

Об этом сообщил и. о. главы САП Максим Грищук в эфире «Радио НВ».

"В данном случае не было уже срока. У нас узко по ст. 313 УПК есть три дня срока для принятия этого решения. Они (детективы НАБУ– ред.) обжаловали с нарушением этого срока в три дня. У меня уже не было срока отреагировать на жалобу детективов. Прокурор направил постановление почтовой связью, то есть, детективы получили документ, но больше, чем через три дня», – сообщил Грищук в эфире. Его слова также цитирует близкий к НАБУ телеграмм-канал NABU Daily.

20 мая САП уже в четвертое закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.