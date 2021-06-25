Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua, рассказала о том, как будет происходить открытие рынка земли в Украине, согласно новой реформе

По словам Завальнюк, несмотря на то, что Украина подошла к дате запуска реформы вплотную, до последнего момента власти тянули с утверждением нотариального порядка проверки регистрации сделок. Чудо свершилось только 16 июня и вот наконец-то украинцы могут ознакомиться с данным алгоритмом, говорит журналистка.

«Как же будут проверять покупателей? С 1 июля начнут прогонять всех желающих купить наш чернозем через санкционный список, проверять, связан ли покупатель с терроризмом и сколько земли у покупателя уже есть во владения. А с 2024 года начнут проверять конечного бенефициара компании», - объяснила Завальнюк.

По словам журналистки, ничего радикально страшного в такой проверке нет, с одной стороны, это правильно. Но, отмечает она, у нас уже есть санкционной список, но никто видел, как плачут от голода или наказания те, кто в нем находится.

«Кошмарным сном для украинцев станет тот день, когда к нам зайдут иностранные инвесторы. Но к началу земельного апокалипсиса цена на гектар вырастет с 1 тысячи долларов до 5. И до этого момента у нас еще раз смогут выбрать президента, ведь случится это только к 2027, через 5 лет. В ближайшие два-три года продать пай можно будет в среднем лишь за $1,5-2 тыс./га», - говорит Завальнюк.

Впрочем, добавила она, эта планка может продержаться и более длительный срок. Во всяком случае сейчас соглашаться на более дорогостоящие предложения по выкупу земли не хотят даже крупные предприятия, отметила журналистка.

«Кроме этого, такой статус лиц с двойным гражданством или лиц, которые получили гражданство, могут использовать родственники и/или приближенные лица. Так что открытие рынка земли станет настоящим испытанием и не только для экономики, но и целостности нашей страны», - заявила Завальнюк.

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