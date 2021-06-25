Изменения налогового законодательства, инициированные правительством (законопроект 5600), могут привести к росту коррупции, правительство имеет другие инструменты для обеспечения наполнения госбюджета

Об этом заявил исполнительный директор компании ИМК Дмитрий Мартынюк.

«Любая перемена автоматически несет за собой необходимость налоговой корректно и четко представить, как это будет рассчитано, в каком виде это будет рассчитываться, как это будет работать. И действительно есть большие опасения, что это приведет к манипуляциям и коррупции. Потому что очень много инициатив в нашем государстве рано или поздно приводят к коррупции», - сказал Мартынюк.

По его мнению, правительство должно решить вопрос наполнения бюджета без повышения налогов.

"Если уж говорить о бюджете, о его наполнении, то лучше садиться и конкретно обсуждать. И. возможно, отдельным законопроектом вносить инициативы по ресурсным надбавкам", - отметил Мартынюк.

По его словам, у властей есть все инструменты для того, чтобы навести порядок в налоговой сфере – для этого нужно наладить администрирования существующих налогов и вывести бизнес из «тени». Это обеспечит рост поступлений в бюджет, необходимый правительству.

"Инструментов, которые есть сейчас у государства и налоговой, более чем достаточно. Если бы было желание действительно навести порядок и наполнить бюджет, то ими можно было бы абсолютно нормально пользоваться», - подытожил Мартынюк.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный законопроект является неприемлемым для бизнеса и он должен быть отклонен.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.