В программе Сергея Дойко «Личность» вице-президент Ассоциации политических психологов Виктор Рыбаченко объяснил, в чем заключается работа политтехнологов: благодаря им политики и приходят к власти.

Гость программы рассказывает, что во время избирательной кампании политтехнологи обычно хорошо зарабатывают. «За нужного политтехнолога платят больше, чем общесредние зарплаты. Политтехнологи делают свою работу, у них есть кандидат X и надо его провести», - объясняет он. А дальше, говорит Рыбаченко, будет так, как политтехнологу уже удастся договориться.

В то же время он отмечает, что многие люди критикуют политтехнологов за то, что они продвигают политиков, которые являются плохими людьми. Но Рыбаченко объясняет, что хороших людей в политике не так уж и много, сам он лично их знает и уважает, но большинство - вызывают вопросы.

Попутно эксперт объясняет, каким должен быть хороший политик: это человек прежде всего порядочный и патриотичный. Тем не менее, говорит он, многие украинские политики живут в государстве как в гостинице. «Это своего рода цинизм, и среди наших чиновников и бизнесменов много циников», - возмущается Рыбаченко. Как он говорит, эти люди зарабатывают в Украине огромные суммы, пока могут, а тогда выезжают заграницу к своим семьям.

Напоминаем, Рыбаченко рассказал о развитии современных медиа и журналистики в Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Макаренко рассказал, кто должен декларировать свои доходы.