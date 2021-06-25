Британский эсминец у крымского побережья района Севастополя. Эту ситуацию прокомментировал политический консультант Михаил Чаплыга в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
В этом контексте Чаплыга считает нужным напомнить, когда международное право перестало существовать. По его словам, его смерть произошла очень давно, еще когда бомбы летели на Сербию. «Поэтому с международным правом вы можете ходить куда угодно, если у вас есть четвертый флот США», - отмечает политолог.
По его мнению, теперь за Черное море возьмутся Великобритания и Турция. «Британцы понимают, что раз пошла такая пьянка – режь последний огурец», - говорит Чаплыга. Итак, он объясняет, что сначала британцы решили вернуться в Крым, где ранее уже были, а за ними активизировались и турки, которые тоже были на полуострове. Эксперт добавляет, что в Турции также 8-миллионная диаспора крымских татар.
Предложение Чаплыги заключается в том, чтобы конституционно признать Крым обычной украинской областью, а о какой-либо автономии в угоду Турции вообще забыть. В то же время он выражает опасения из-за того, что украинская власть оставила борьбу за Крым и может отдать его кому-либо, лишь бы не России.
«Британия с Турцией выясняют отношения, как они будут делить Черное море. А тут под руку подвернулась Украина», - констатирует гость программы.
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Напоминаем, Чаплыга рассказал, чем отличаются взгляды украинца и внешнего наблюдателя на процессы в государстве.
Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга рассказал, поделили ли Украину.