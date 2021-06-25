Нынешнее руководство «Укрзализныци» неэффективно, главу правления и набсовет необходимо менять. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, член ВСК Константин Бондарев. Об этом пишет znaj.ua.



«Нынешний руководитель (и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, - ред.) - лицо для УЗ не новое лицо. Часть проблемных вопросов компании связаны непосредственно с ним. Например, он проводил так называемую реструктуризацию долгов УЗ. Так вот у нас процентная ставка, по которой УЗ берет кредиты, в два раза выше, чем рыночная стоимость этих кредитов. Это можно четко посмотреть на сайте УЗ в финплане, а стоимость обслуживания денег - на сайте Национального банка. УЗ обслуживает кредит в долларах под 12%, а Нацбанк публикует в своем отчете среднюю ставку процентную украинских банков в долларах для заемщиков – 6%. Чувствуете разницу – 6% и 12%? И такая же ситуация - с кредитами гривневыми», - рассказал Бондарев.



Он напомнил, что именно Иван Юрык занимался реструктуризацией кредитов УЗ, когда был на должности финансового директора компании, поэтому его безусловно нужно менять. Но проблему менеджмента необходимо решать комплексно – и менять не только руководителя, но и Наблюдательный совет.



«Первая проблема – это наблюдательный совет. Он должен быть избран из профессионалов, украинских профессионалов - которые имеют понятие, что такое УЗ, что такое украинские финансовые рынки, что такое украинский рынок электроэнергии, нефтепродуктов и запчастей. Чтобы мог организовать эффективную закупку по лучшим ценам и снизить вот это давлению и коррупционную составляющую при закупках», - объяснил Бондарев.



Он подчеркнул: новый Наблюдательный совет должен разработать план выведения компании из кризиса, потому что нынешнее руководство УЗ это сделать неспособно.



«На сегодняшний день мы имеем просто группу отбывателей (в руководстве УЗ – ред.) за очень высокую заработную плату», - подытожил Юрык.



Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные деньги за то, что продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.



В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета «Укрзализныци», на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав совета.