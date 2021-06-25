Кризис в «зеленой» энергетике и риски введения акцизного сбора на производство зеленой электроэнергии ставит под угрозу присоединение Украины к европейской энергосистеме.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, на сегодня государство не выполняет своих обязательств перед инвесторами в отрасль ВИЭ по погашению задолженности, наоборот, долги продолжают расти.

"Уровень оплаты долгов, которые возникли до 1 августа 2020 года, на сегодня не превышает 30%. Текущие оплаты составляют с начала года 90%, в среднем по году будут 80%. То есть, долги все время не только не погашаются, они увеличиваются", - рассказал Омельченко.

Кроме того, он обратил внимание на деформацию модели энергорынка, что также негативно сказывается на работе «зеленой» генерации.

"На сегодня по сути вся генерация украинская, все ключевые предприятия, неважно, государственные или частные, находятся в глубоком экономическом кризисе и огромных долгах, которых никогда не было. То есть, мы видим серьезную деформацию модели рынка, которая в том числе отражается на зеленой генерации», - пояснил Омельченко.

По его мнению, продолжение такой политики государства и усиление фискального влияния по отношению к «зеленой» генерации может заблокировать присоединение украинской энергосистемы к европейской.

"Если мы в дальнейшем будем идти по этому пути, то по сути мы заблокируем присоединение Украины к ENTSO-E. А это является стратегической абсолютно задачей для Украины. Это крупнейший, я считаю, в истории Украины инвестиционный, наиболее важный интеграционный проект за всю историю", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.