Кризис в «зеленой» энергетике и риски введения акцизного сбора на производство зеленой электроэнергии ставит под угрозу присоединение Украины к европейской энергосистеме.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По его словам, на сегодня государство не выполняет своих обязательств перед инвесторами в отрасль ВИЭ по погашению задолженности, наоборот, долги продолжают расти.
"Уровень оплаты долгов, которые возникли до 1 августа 2020 года, на сегодня не превышает 30%. Текущие оплаты составляют с начала года 90%, в среднем по году будут 80%. То есть, долги все время не только не погашаются, они увеличиваются", - рассказал Омельченко.
Кроме того, он обратил внимание на деформацию модели энергорынка, что также негативно сказывается на работе «зеленой» генерации.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Астафьева в узком корсете выставила напоказ аппетитные прелести, глаз не отвести: "Шедевр"
17-летнюю девочку спасают в Днепре, не теле нет живого места: что произошло
Жара и потопы: синоптики назвали причину аномалий в Украине и дату нового удара, «нас ждут…»
Элизабет Херли распахнула халатик и показала, какой "сок" под ним прячет: "Срочно нужен холодный душ"
"На сегодня по сути вся генерация украинская, все ключевые предприятия, неважно, государственные или частные, находятся в глубоком экономическом кризисе и огромных долгах, которых никогда не было. То есть, мы видим серьезную деформацию модели рынка, которая в том числе отражается на зеленой генерации», - пояснил Омельченко.
По его мнению, продолжение такой политики государства и усиление фискального влияния по отношению к «зеленой» генерации может заблокировать присоединение украинской энергосистемы к европейской.
"Если мы в дальнейшем будем идти по этому пути, то по сути мы заблокируем присоединение Украины к ENTSO-E. А это является стратегической абсолютно задачей для Украины. Это крупнейший, я считаю, в истории Украины инвестиционный, наиболее важный интеграционный проект за всю историю", - подчеркнул Омельченко.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.