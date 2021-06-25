Принятие инициированных правительством изменений в налоговое законодательство (законопроект №5600) приведет к ухудшению инвестклимата в стране и произвола контролирующих органов. Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации на ее сайте.

«Законопроект не направлен на развитие экономики и улучшение бизнес климата в Украине. Скорее, законопроект способствует усилению фискального давления на добросовестный бизнес и создает почву для произвола налоговых органов», - отмечается в заявлении.

В ЕВА отметили, что во время работы над законопроектом, его инициаторы не вели диалог с бизнесом и проигнорировали многочисленные замечания бизнес-сообщества к документу.

"Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес ассоциацию», - отмечается в заявлении.

Учитывая это, в ЕВА призвали депутатов не принимать законопроект 5600 даже в первом чтении, и подготовить при участии представителей бизнес-среды компромиссный документ.

«Призываем наработать компромиссный вариант изменений, который не допускал бы увеличение административного давления на бизнес и не создавал бы почву для произвола контролирующих органов. В условиях сокращения прямых иностранных инвестиций ставить под риск работу бизнеса, который еще работает в Украине, является крайне опасным и необдуманным решением», - подытожили в ЕВА.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей. Налоговый кодекс на своем заседании одобрил этот проект и рекомендовал его к рассмотрению Совета.