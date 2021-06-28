Приведение цен на электрическую энергию для населения к рыночному уровню неотвратимо.
Об этом заявил вице-президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.
«Хороших» решений уже не осталось.
«Плохие» уже закончились. Есть единственный вариант-изобрести правильное", - прокомментировал эксперт решение правительства продлить действующую систему ПСО до августа.
Юрий Саква призвал регулятор перед неизбежным повышением цен для наследной прекратить все возможные махинации и перекосы на рынке.
"Если и на этот раз повысить цены для бытовых потребителей без изменения правил рынка и синхронизации всех секторов рынка электроэнергии на рыночных принципах – часть дополнительных средств от населения тоже может "уйти" с рынка электроэнергии с высокой вірогідностю. От "Энергатома", как потенциального получателя первой очереди, также", - подчеркнул эксперт.
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По его словам, речь идет в первую очередь о «демпинге» и искусственных прайс-кепах.
Напомним, тариф на электроэнергию для населения в Украине в 4 раза ниже чем в среднем в странах Европы.
Население получает электроэнергию по цене в 2-3 ниже ее себестоимости.