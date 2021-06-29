Самая реальная угроза украинской безопасности - это возможность дальнейшего продолжения агрессии со стороны РФ. Так считает украинский дипломат Александр Чалый и своими мыслями он поделился с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко Беседы» на Youtube

«Если все будет оставаться так как остается, с этим можно работать в формате Минска, Крымской платформы и других форматах, но там не стреляют, и агрессия РФ купирована. А если РФ пойдет дальше, соответственно, для украинской политики и украинской политической элиты нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию со стороны России», - сказал он.

Чалый считает, что наши политики должны не позволить в силу разных причин, чтобы РФ пошла дальше и это в условиях, когда мы осознали в апреле, что, если она дальше пойдет, мы остаемся один на один с РФ. И это еще больше подчеркивает, уверен он, что этот сценарий для нас абсолютно неприемлем, потому что Минск-3 будет намного хуже, чем предыдущие Минские соглашения.

«И тогда у меня возникает логический вопрос, если это действительно самая большая угроза украинской безопасности, то тогда получается, что нагнетание конфронтации с РФ - это риски. И согласно моей дипломатической логики что-то у нас не стыкуется. После того как Байден дал некий сигнал, что весна возможна, мы должны были первыми этим воспользоваться», - акцентировал он.

Чалый сказал, что ЕС своим голосованием дал другой месседж, тем самым мы попадаем в спираль повышения конфронтации, от которой больше всего проигрываем мы.

«Рано или поздно конфронтация между Западом и Россией войдет в полностью регулируемое русло и станет конструктивной конфронтацией, градус которой начнет снижаться», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Романенко, что понятно, что Россия ведёт себя неправильно, но и Украина действует не как страна, которая находится в смертельной опасности.

Также ранее Романеннко рассказывал о расследовании Бигуса.