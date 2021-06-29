Один из аспектов украинской безопасности - это стабильные отношения по всему периметру границы с нашими соседями. Такую тему обсудил украинский дипломат Александр Чалый с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко Беседы» на Youtube.

«С Турцией у нас последние годы более-менее стабильные предсказуемые отношения, но если мы возьмем западные границы, то у нас проблемы с Польшей и Венгрией. Причем проблемы серьезные, Венгрия заблокировала наши институты работы с НАТО. Сегодня проблемы реально нарисовались с Беларусью», - сказал он.

Чалый уверен, что нам нужен «план Б» для обеспечения украинской безопасности как таковой, потому что нельзя сводить безопасность страны и ее будущее только к вопросу вызовов со стороны Донбасса и Крыма. Это «архиважно» для нас, но надо обратить внимание, что это как-то более-менее урегулировано, считает он.

«А Украине нужно обращать внимание на то, что действительно может ухудшить нашу безопасность. Мы часто говорим, что должны восстановить суверенитет Украины над Донбассом и Крымом, в моем понимании это не совсем правильная формулировка, потому что де-юре мы не теряли над ними суверенитет. И наша самая главная задача не променять его на что-то», - подчеркнул он.

Чалый сказал, что мы должны сохранить суверенитет и независимость Украины в контексте недопущения дальнейшей сдачи фактического контроля над частью территорий Украины.

«Не допустить, чтобы нас кто-то уговорил разменять юридический статус на какие-то другие привилегии или деньги, а главное делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее развитие российской агрессии», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кусы, что у Украины есть шесть месяцев, чтобы сформулировать альтернативный текст Минских соглашений.

Также ранее Куса заявлял, что после саммита в Женеве российско-американская дипломатическая война на паузе.



