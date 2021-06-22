Росія найближчим часом буде схиляти США до підтримки Мінських угод. Про це розповів експерт українського інституту майбутнього Ілія Куса експерту з міжнародної та внутрішньої політики Юрію Романенкові у програмі «Романенко бесіди» на Youtube.

«Росія буде вмовляти США, щоб вони впливали на Україну щодо виконання Мінських домовленостей в тому порядку, в якому нам не вигідно і може викликати внутрішньополітичний колапс. На жаль, поки що Мінські угоди в їх формі є безальтернативними для всіх», - підкреслив він.

Куса розповів, що Вікторія Нуланд дала інтерв'ю «Радіо Свобода», в якому заявила, що Мінські угоди - це дуже важливо і поки є написаний текст документа, на його основі треба щось думати і втягуватися США активно в цей процес.

«Вона сказала, що якщо є варіант, при якому Росія піде з Донбасу, звільнить окуповані території і поверне їх Україні, отримавши натомість для регіону якусь подобу автономії, то вони будуть з цим працювати. Тут Україні важливо, що це не відбудеться найближчим часом, а швидше за все на це дали шість місяців. Тому протягом шести наступних місяців будуть відбуватися події, які стануть стрес-тестом для подальших рішень», - підкреслив він.

Куса вважає, що в України є шість місяців, щоб сформулювати альтернативний текст Мінських угод, якого у нас немає.

«І головне не упустити ініціативу, сформулювати текст документа вигідного для нас і лобіювати його, працюючи з США, щоб його прийняли, якщо будуть змінювати Мінські угоди», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Романенка, що коли ви плачете і після цього нічого не відбувається, то ви тим самим тільки підкреслюєте слабкість своєї позиції.