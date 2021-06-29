Почему после инцидента с британским эсминцем сперва последовало заявление РФ, затем – заявление Украины, и только после этого выказалось Соединённое королевство?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.

«Здесь многие ищут какой-то тайный замысел, какую-то комбинацию в информационной войне, возможно, создание какого-то месежда для разгонки в западной прессе. Но тогда возникает вопрос: для чего британцам понадобилось всё отрицать? А во-вторых, как говорил Жванецкий, надо тщательнее. Не мной сказано, что не всегда нужно искать предательство там, где есть место банальной глупости. Кулеба верен нашим западным партнёрам, и в этот раз он сработал на опережение. В прошлом такое уже было не раз. У Украины была своя позиция, но она пыталась предугадать позицию Запада», - считает политтехнолог.

Но в данном случае, по его мнению, догадка оказалась неверной.

«Я это называю политикой соцсетей. Люди строят свою политику на том, что они прочитали в социальных сетях. Уже нет возможности говорить о том, что в Украине существует какая-то стратегия. Мы уже видели политику жеста, но сейчас всё пошло ещё дальше. Теперь вместо жеста – который тоже нужно спланировать и написать для него сценарий – есть только реакция на соцсети. Причём никаких опровержений от Кулебы мы не услышали», - отмечает Андрей Бодров.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что оснований ждать отставки Кабинета министра в ближайшее время нет.

Также Бодров объяснил, почему США и Великобритания опасаются «Северного потока-2».