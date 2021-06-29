Почему после инцидента с британским эсминцем сперва последовало заявление РФ, затем – заявление Украины, и только после этого выказалось Соединённое королевство?
Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.
«Здесь многие ищут какой-то тайный замысел, какую-то комбинацию в информационной войне, возможно, создание какого-то месежда для разгонки в западной прессе. Но тогда возникает вопрос: для чего британцам понадобилось всё отрицать? А во-вторых, как говорил Жванецкий, надо тщательнее. Не мной сказано, что не всегда нужно искать предательство там, где есть место банальной глупости. Кулеба верен нашим западным партнёрам, и в этот раз он сработал на опережение. В прошлом такое уже было не раз. У Украины была своя позиция, но она пыталась предугадать позицию Запада», - считает политтехнолог.
Но в данном случае, по его мнению, догадка оказалась неверной.
«Я это называю политикой соцсетей. Люди строят свою политику на том, что они прочитали в социальных сетях. Уже нет возможности говорить о том, что в Украине существует какая-то стратегия. Мы уже видели политику жеста, но сейчас всё пошло ещё дальше. Теперь вместо жеста – который тоже нужно спланировать и написать для него сценарий – есть только реакция на соцсети. Причём никаких опровержений от Кулебы мы не услышали», - отмечает Андрей Бодров.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Москва погрузилась во "тьму" посреди дня, ураган сносит крыши, затапливает метро: кадры разгула стихии
Победитель "Голосу країни" Лазановский поразил кадрами после дня рождения: "Что-то невероятное"
Недовольная толпа сорвала концерт Ани Лорак в Москве, певица спасалась бегством: появилось видео
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что оснований ждать отставки Кабинета министра в ближайшее время нет.
Также Бодров объяснил, почему США и Великобритания опасаются «Северного потока-2».