В программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике и экономике Олег Пендзин объяснил, что людям важна не реформа пенсионной системы, а конкретная сумма пенсионной выплаты.

«Когда мы говорим об администрировании, то, наверное, все, кто имеет отношение к начислению пенсий, знают такой показатель как коэффициент замещения», - говорит Пендзин. Он объясняет, что речь идет о том, какую сумму Пенсионный фонд выплачивает пенсионерам и в каком она соотношении к средней зарплате.

Эксперт отмечает, что этот показатель также позволяет человеку, что готовится выходить на пенсию, узнать, как сильно снизится уровень его доходов и что от них останется. Как он сообщает, Международная организация труда еще в прошлом веке установила величину коэффициента замещения - не менее 40%.

«То есть соотношение средней заработной платы к средней пенсии не может быть ниже 40%, а если оно ниже, то это неприемлемо с точки зрения защиты труда и обеспечения нормальной жизни», - подчеркивает Пендзин.

Тем не менее, отмечает он, в Украине, что тоже присоединилась к Международной организации труда, ситуация иная. Эксперт отмечает, что средняя пенсия составляет 3 400, а средняя зарплата - 12 500, то есть коэффициент ниже, чем разрешено, - 29%.

Напоминаем, Пендзин заявил, что Украина имеет проблему с наполнением Пенсионного фонда.

Ранее Politeka сообщала о том, что Пендзин заявил, что украинская пенсия не позволяет обеспечить физиологическое выживание.