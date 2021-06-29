Налоговые инициативы правительства (законопроект №5600) ударят по местным бюджетам, его нужно отклонить и подготовить альтернативный документ. Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко.



В частности, депутат перечислила ряд норм законопроекта, которые считает неприемлемыми, поскольку они уменьшат поступления в местные бюджеты.



«Нормы о том, чтобы забрать акцизный налог с продажи табака из местных бюджетов, это очень и очень существенные правки для местных бюджетов. Также категорически не соглашаюсь с нормой о 18% НДФЛ относительно продажи недвижимости третьего объекта. Вы помните, что уже такая правка недавно проходила в сессионном зале и была не поддержана, сбита народными депутатами. И уже неоднократно, еще и в 2019, и в 2020 году такую норму пытались поставить, но она не проходит», - рассказала Васильченко.



Кроме того, по словам депутата, в законопроекте есть и другие нормы, касающиеся именно местного самоуправления. По ее мнению, в нынешней редакции документ нельзя принимать.



«Мое предложение – давайте все вместе нормально, не в турборежиме, а согласно процедуры проведем рабочие группы и все авторы, соавторы альтернативных законопроєктів соберемся вместе и сделаем вариант «Д» доработанный, который действительно будет иметь поддержку как в комитете, так и в сессионном зале», - подытожила Васильченко.



Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменений (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.



В то же время экономический эксперт Алексей Кущ подчеркнул, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.



Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.