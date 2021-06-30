Законопроект о налоговых изменений (№5600) содержит ряд норм, которые могут вызвать рост давления налоговой службы на бизнес, их нужно изменить еще до первого чтения законопроекта в парламенте.



Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк.



«Эти инструменты в налоговой нужны для того, чтобы справляться с недобросовестными плательщиками – я за. Но что делать с добросовестными плательщиками? Каким образом налоговая может те инструменты использовать и к добросовестным плательщикам?» - отметил Марусяк.



По его мнению, нормы законопроекта относительно функций налоговой по администрированию необходимо выписать более четко, чтобы исключить рост давления на бизнес со стороны проверяющих органов. И эти изменения нужно внести еще до рассмотрения законопроекта парламентом в первом чтении.



"Я в прошлом бизнесмен и знаю, что такое давление налоговой. Поэтому я хотел бы объяснить – для недобросовестных давайте инструмент пропишем. Но что касается добросовестных, то к чему их тогда прописывать так неопределенно? Поэтому, если мы можем уложить это к первому чтению администрирования, то давайте его уложим», - сказал Марусяк.



Ранее старший экономист Центра социально-экономических исследований «Кейз Украина» Владимир Дубровский заявил, что вводить изменений налогового законодательства (законопроект №5600), где предусматривается расширение полномочий Налоговой службы, недопустимо в полной перезагрузки самой службы.



В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.



Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.