И.о. главы правления «Укрзализныци» Иван Юрык загнал компанию в убытки и занимается антигосударственной деятельностью.

Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.



«За первый квартал – 2 миллиарда убытка. Более того, Иван Юрик – это тот персонаж, который подписал кредитный договор со Сбербанком. Это антигосударственная деятельность. Он подписал договор, что мы 12% должны платить в валюте, когда средняя ставка 5%. Могу я заподозрить Ивана Юрика в договоренностях коррупционных? Где эта разница в 7%? Могу я заподозрить, что это не просто неэффективное управление, а что это диверсионная деятельность против моего государства?» - сказал Спивак.



По его мнению, Иван Юрык должен быть немедленно уволен, как и весь состав наблюдательного совета «Укрзализныци» как неэффективные менеджеры, согласно выводам парламентской следственной комиссии, которая занималась расследованием нарушений в работе УЗ.



«Парламентская комиссия сказала: Набсовет УЗ неэффективен, потому что там 12 миллиардов убытков за прошлый год, потому что уже в первом квартале убыток 2 миллиарда за один квартал. А почему убытки? Потому что тарифы растут, бизнес бежит, качество услуг падает», - объяснил Спивак.



Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния «Укрзализныци» Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента «Укрзализныця» ежегодно теряет более 10 млрд грн.



В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные деньги за то, что продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.