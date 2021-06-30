Намерения кабинета министров ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Украине являются позором для государства, поскольку это остановит развитие чистых технологий в стране.
Об этом написал председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха.
"Законопроект №5600 в части акцизов на электроэнергию с ВИЭ - полный позор», - заявил Гелетуха.
При этом он разрушил миф о том, что зеленая энергетика якобы монополизирована олигархами, потому что на самом деле в секторе зеленой энергетики очень много внутренних и иностранных инвесторов.
"Из более 8700 МВт установленной электрической понужности на ВИЭ олигархам принадлежит 1085 МВт», - сказал Гелетуха.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
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Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.