В программе «А как на самом деле?» украинский дипломат и политик, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что МВФ не ставит требования высоких тарифов Украине, а также назвал главные ошибки госуправления.

По случаю эксперт затронул вопрос высоких тарифов в Украине, из-за которых люди протестуют и которые власть пытается объяснить требованиями МВФ. С последним Омелян категорически не согласен, так как государство прекратило сотрудничать с МВФ еще в прошлом году, то есть как нет финансирования от него, так и нет требований.

«Можно было снизить тарифы в три раза, можно было вообще сделать все бесплатным. Почему этого не сделали? МВФ нет, год времени прошел. Это вопрос не МВФ, это вопрос рынка», - объясняет он.

Экс-министр отмечает, что Украина - не изолированный остров и не закрытый СССР, где людям бы просто постоянно выдавали равное количество продуктов. Как он говорит, украинское государство является частью цивилизованного мира, который имеет свои условия и свои правила - рыночные цены.

«Есть мировые цены, ответственность власти — это исключительно мировые зарплаты. Почему-то те олигархи, которые добывают руду, занимаются другими видами промышленности, продают по мировым ценам свою продукцию. А зарплаты платят украинцам не мировые», - рассуждает гость программы.

Напоминаем, Омелян рассказал о ситуации на железной дороге.

Ранее Politeka сообщала о том, что Омелян объяснил, почему ситуация с ВВП-варрантами и внешним долгом Украины не является катастрофической.