Устраивая топливный кризис, руководство «Укрзализныци» издевается над людьми, бюджетом и страной

Так в своем телеграмм-канале глава Временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина описала дефицит дизтоплива, из-за которого УЗ уже остановила более сотни поездов по всей стране, в своем телеграмм-канале.

«Создается впечатление, что руководство «Укрзализныци» преднамеренно издевается над людьми, бюджетом и страной. После кондиционеров очередной факап – резкий дефицит топлива. Как снег зимой для руководства Киева, так и запасы топлива для руководства «УЗ», похоже, – полная неожиданность», - написала она.

По ее информации, из-за отсутствия топлива выведены в резерв уже 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов.

«На складах всего 772 тонны – это сутки работы железной дороги. Такие сбои в работе наносят ущерб компании в размере 8 млн грн за сутки, не считая компенсаций за задержку грузов», - посчитала Гришина.

Также она выразила удивление, что до сих пор нет никаких официальных сообщений по поводу причин критической ситуации и принятых мер от руководства компании, в частности от членов Набсовета и и.о. главы УЗ Ивана Юрыка, и призвала их прояснить ситуацию, «если у них есть информация».

Напомним, движение товарных поездов «Укрзализныци» оказалось под угрозой полной остановки из-за дефицита дизтоплива. Как сказано в письме главы департамента управления движением железной дороги Александра Ткаченко, если ситуация с топливом не изменится, железнодорожному движению Ивано-Франковской, Ровенской дирекций Львовского регионального филиала грозит полная остановка.

Это уже не первый топливный кризис в компании. Предыдущий случился 19 апреля, незадолго после назначения и.о. главы УЗ Ивана Юрика. В тот раз компания «Анвитрейд» отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт. Через пару дней Юрик отрапортовал, что кризиса удалось избежать, поскольку компания провела экстренную закупку топлива. Позже, впрочем, оказалось, что УЗ закупила дизель у все той же компании «Анвитрейд», только дороже на 3 тыс грн/тонну. То есть вместо того, чтобы засудить компанию, приведшую компанию к кризису, Юрик подарил им новый контракт по более высоким ценам.

После увольнения Владимира Жмака так не объявлен конкурс на главу правления Укрзализныци, в связи с чем и.о. главы остаётся Иван Юрик. Аналогичная ситуация со скандальным Наблюдательным советом компании, полномочия членов которого по непонятным причинам продлены еще на 3 месяца.

Чистый убыток АО Укрзализныця составил 1,7 млрд грн по итогу первого квартала 2021 года.