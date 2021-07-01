Украина тотально нивелировала всю систему государственного экологического контроля. Поэтому сейчас необходимо не просто принимать новые законы, но и полностью изменить подходы к подбору кадров и нормы их ответственности. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок на пресс-конференции.

"Нет доверия к органу экологического контроля, он абсолютно коррумпирован и, наверное, лишь ленивый об этом не говорил. Но что нужно понять? Что реформа-это не только бумажное решение и не только проект закона. Реформа одним росчерком закона не состоится. На местах не хватает подготовленных кадров, а средств на переквалификацию выделяется совершенно недостаточно. Профессионалов не хватает. Поэтому для того, чтобы эта реформа состоялась, уже сейчас должны быть найдены ресурсы для того, чтобы ответственные лица прошли переквалификацию, чтобы они понимали и были на одном уровне с очень хорошо подготовленными юристами предприятий», - пояснила она.

Также, по ее словам, реформа экологического контроля не произойдет, пока в проекте не будет прописана очень четко ответственность конкретного должностного лица за решения, которые она на себя берет, иначе коррупции не избежать.

«Если даже среднем инспектору будут платить зарплату 17 тысяч грн, то при вероятности возникновения ситуации, когда будет грозить предприятию штраф в несколько миллионов гривен - коррупционный риск катастрофически велик», - уверена Цыганок.

Она выразила убеждение, что в Украине все понимают необходимость экологической реформы, но в нынешней редакции законопроект о экоинспекцию (№3091) не решит существующие проблемы, ведь в нем отсутствует баланс между полномочиями инспекторов и уровнем их ответственности.

«Баланс ответственности должен быть создан. Тогда весь рынок будет видеть, что создаются действительно прозрачные правила, и что не будет усиливаться страшная гидра, которая сейчас обсела все регионы Украины, и где вместо решения проблем мы видим только какие-то конкретные интересы конкретных представителей этого органа», - подчеркнула Цыганок.

Напомним, недавно Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЭУ) с открытым письмом обратилась к правительству и президенту с просьбой акцентировать внимание на необходимости неотложной перезагрузки природоохранных реформ и определения дорожных карт для реализации государственных приоритетов в этом направлении. По убеждению ПАЕУ, без перезагрузки экологическая реформа так и останется имитацией, которая существует лишь на бумаге.

Ранее в Европейской Бизнес-Ассоциации заявили, что ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, которые предлагают предоставить ей в Украине. Также в ЕС нет примеров, когда один орган представляет все сферы экологического надзора и контроля, и при этом имеет почти неограниченные полномочия, в том числе по проверкам бизнеса.