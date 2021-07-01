Три бренда компании YASNO вновь возглавили рейтинг поставщиков электроэнергии, составленный аналитическим центром DiXi Group в рамках проекта USAID «Прозрачность энергетического сектора».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы YASNO.

Среди 50-ти поставщиков лидерами стали Киевские, Днепровские и Донецкие энергетические услуги, которые работают под брендом YASNO.

Национальный рейтинг возглавил поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений Киевские энергетические услуги. Вторую и третью позиции заняли соответственно Днепровские и Донецкие энергетические услуги.

Оценивались онлайн-сервисы, коммерческие предложения, информирование клиентов, прозрачность и деловая активность.

Рейтинг призван помочь потребителям (в первую очередь, юридическим клиентам) рационализировать выбор поставщика, сократить затраты времени и средств, а также риски при принятии решения и в процессе получения услуг.

За прошедшие полгода компании бренда YASNO существенно нарастили показатели, в частности, по онлайн-сервисам и коммерческим предложениям, что позволило сохранить бескомпромиссное лидерство и возглавить рейтинг уже второй раз подряд.

В YASNO отметили, что компании бренда постоянно развивают и создают новые цифровые сервисы для клиентов.

Компании бренда не только обеспечивают домохозяйства и бизнес электроэнергией и газом, а и предлагают широкую линейку «зеленых» продуктов и решений для комфорта, энергоэффективности и электромобильность, отметили в YASNO.

В частности, частные клиенты могут заказать в YASNO энергоэффективные наборы, домашние солнечные электростанции, зарядные станции для электромобилей, системы хранения энергии, климатическую технику, а предприятия и учреждения – воспользоваться услугами энергосервиса, энергоаудита и энергоменеджмента.

«Мы системно работаем над повышением качества обслуживания 3,5 млн клиентов. В нашей бизнес-стратегии определили ряд конкретных инициатив, на реализацию которых направлены усилия всей команды. Гордимся независимым признанием лидерских позиций YASNO среди украинских электропоставщиков», – цитирует пресс-служба слова Абдуллы Кьоксала (Abdullah Koksal), генерального директора операционной компании D.Solutions, развивающий бренд YASNO.