Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал, почему важно вернуть Донбасс. По его словам, без возврата оккупированных территорий – Украина не будет независимой, суверенной и успешной.

«Мы должны убеждать общество, что Донбасс нужно вернуть. Это экономически, политически, социально и стратегически крайне выгодно Украине. Без возврата Донбасса не будет полноценной суверенной независимой Украины – это невозможно. Донбасс вернуть возможно. Да, это не очень легко, но это абсолютно возможно», - отметил Бортник.

По словам политолога, существует огромный международный опыт, который позволяет сформировать стратегическую модель возвращения Донбасса.

«Сами модели нецелесообразно сейчас обсуждать, более того, нет универсальных моделей. Все модели в зависимости от политической конъюнктуры применяли в той или иной стране. Если мы будем апеллировать сроками справедливости или решать, кто виноват или прав – наше прошлое займет наше будущее», - подчеркнул эксперт.

По мнению Бортника, власть сейчас не очень много уделяет внимания вопросу возвращения оккупированных территорий, поэтому ее надо, по его словам, подтолкнуть, изменив информационное пространство. Как отметил эксперт, существует мнение, что Запад воюет с Россией, поэтому не хочет мирного решения конфликта. Бортник сказал, что это не правда, Западу не нужна война – им нужен компромисс.

Напомним, для Politeka Бортник рассказал, ждет ли украинцев повышение тарифов.

Ранее на Politeka Бортник прокомментировал реакцию Кремля на новые санкции.