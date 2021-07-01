Верховная Рада в первом чтении приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (реестр. №5600). «За» повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.

В этом проекте, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза.

Против принятия этого законопроекта выступало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК): там заявили, что проект содержит ряд коррупциогенных факторов, поэтому должна быть существенно доработан. К тому же, проект не прошел обязательные общественные обсуждения и был передан в Раду без учета экспертных комментариев.

В свою очередь Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) призвали парламент не голосовать за законопроект и провести диалог с бизнесом по его доработке. В ассоциациях указали, что законопроект увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для необоснованного усиления давления на предпринимателей и компании, сбивает страну с пути цивилизованного развития экономики.

«Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это недопустимо, если мы строим прогрессивную страну», - подчеркнули Ассоциации в своем письме.

Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что принятие закона №5600 приведет к скачку инфляции и роста безработицы, а также к потере конкурентоспособности отечественными предприятиями. Кроме того, очередные фискальные изменения могут отпугнуть от страны инвесторов, ведь те прежде всего ценят налоговую стабильность.