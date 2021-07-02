Власти Литвы и Латвии договорились, что не будут покупать электроэнергию у Беларуси. Об этом, как пишет znaj.ua, сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на сообщение Минэкономики Латвии.

«Министры (экономики Латвии и энергетики Литвы – прим.) согласились с тем, что обе страны взяли на себя четкое обязательство не покупать электроэнергию у Беларуси, и согласились с тем, что любая атомная электростанция, в том числе Островецкая атомная электростанция (АЭС), должна соответствовать всем стандартам безопасности», – говорится в сообщении литовского министерства.

Для выполнения этого обязательства Латвия усовершенствовала свою правовую базу, которая предусматривает порядок отслеживания коммерческих потоков электроэнергии, чтобы не допустить попадания белорусского электричества на рынок балтийских стран.

Для этого будут приглашены операторы национальных систем и эксперты.

В то же время Украина планирует с 1 октября 2021 года возобновить закупку электроэнергию из Беларуси по истечению временного запрета.

Такой запрет был принят в мае 2021 года в соответствии с законом. При этом закон предусматривал запрет до 31 декабря 2021 года, однако НКРЕКП вопреки требованиям ограничила импорт на 4 месяца, до октября.

Напомним, временное решение НКРЭКУ ограничить импорт всего до октября раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

С начала 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн. По утверждению временной следственной комиссии парламента, импорт из России и Беларуси стал причиной кризиса в энергетике.