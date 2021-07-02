На ДТЭК Запорожская ТЭС завершилось обучение и технический инструктаж 16-ти энергетиков, которые будут работать с первой в Украине системой накопления энергии и обслуживать ее

Учебную программу для энергетиков ДТЭК провели представители Honeywell — компании-производителя системы накопления энергии.

«Системы накопления энергии — относительно новая технология в мире, но это уже не технология будущего. Это — реальность, которую ДТЕК первым принес в Украину. Благодаря нашим международным партнерам у нас есть возможность первыми дать нашим сотрудникам уникальные знания работы с системами накопления. Мы уверены, что с развитием рынка систем накопления понадобится больше специалистов, которые будут уверено работать с такой технологией», — прокомментировал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Теоретические и практические занятия прошли 16 энергетиков. Под руководством представителей Honeywell в рамках учебной программы они изучили технические характеристики батареи, все ее составляющие, принципы работы и обслуживание этой высокотехнологичной системы.

«Открытие первой в Украине системы накопления энергии на площадке Запорожской ТЭС стало началом нового этапа в развитии украинской энергетики. Мы осознаем свой уровень ответственности, поэтому наши сотрудники максимально серьезно подошли к каждому занятию, они с большим энтузиазмом учились и уже готовы использовать полученные знания, ведь понимают, что за такими технологиями будущее», — отметил исполняющий обязанности директора Запорожской ТЭС Максим Шевцов.

«Работать с первой в Украине системой накопления энергии — это невероятный опыт. Во время учебы я узнал о принципах управления батареей, о нюансах ее пуска, отключения и обслуживания в целом. Очень жду момента, когда полученные знания использую на практике», — поделился впечатлениями начальник смены отделения оперативного персонала по обслуживанию электротехнического оборудования ДТЭК Запорожская ТЭС Антон Фролов.

Параллельно с обучением персонала, ДТЭК готовит батарею к сертификации для получения статуса поставщика услуг по обеспечению резервов мощности для НЭК «Укрэнерго».

Напомним, 20 мая 2021 ДТЭК запустил первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Батарея установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы Украины. Это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЕ на различных сегментах энергетического рынка страны.