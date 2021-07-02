Пиковое потребление электроэнергии, что наблюдалось из-за роста использования украинцами кондиционеров в конце июня, удалось сгладить за счет тепловой генерации.



Эта тенденция продолжится и в июле-августе, но из-за долгов на балансирующем рынке, которые составляют более 13 млрд. тепловой энергии может не хватить «запаса прочности» чтобы пройти эти пиковые нагрузки и подготовиться к зиме.



Об этом сообщили в ГС «Первая энергетическая ассоциация Украины».



Эксперты ссылаются на анализ недельного отчета НЭК "Укрэнерго" Украины, в котором отмечается, что по сравнению с предыдущим годом потребление в будни выросло на +7,3%, в выходные – на +2,2%. Всего по итогам 28 дней июня потребление составило чуть более 10 млрд кВт · ч.



В документе отмечается, что среднесуточное производство ГЭС уменьшилось почти на 16%, а доля гидрогенерации в покрытии нагрузки за неделю уменьшилась с 11% до 9%. Совсем другая картина с ТЭС. За неделю среднесуточное производство там увеличилось почти на 40% и составило 98,5 млн кВт * ч. Объясняется это ростом потребления, отключением энергоблока №4 РАЭС и ростом объемов экспорта в страны ЕС за счет Бурштынской ТЭС. В целом доля ТЭС в покрытии нагрузки за неделю увеличилась с 19% до 26%.



Комментируя эти данные, эксперты отметили, что пиковое потребление электроэнергии удалось сгладить за счет тепловой генерации и, что такая тенденция, скорее всего, будет преобладать – впереди еще жаркие июль и август.



«Если, конечно, генерации хватит запаса прочности, ведь долги на балансирующем рынке только за неполный июнь составили более 60 млн грн, а в целом уже превысили 13 млрд грн. Это средства, которые обычно уходили на закупку топлива, ремонт оборудования, а в целом, для подготовки и «спокойного» прохождения не только жарких пиков, но и осенне-зимнего максимума и которых сейчас тепловая генерация не имеет», - уточнили там.



Как известно, недоданные в ассоциации сообщали, что промедление с решением долгов на балансирующем рынке угрожает сбалансированности украинской энергосистемы, а также полноте и качеству запланированных производителями электроэнергии ремонтов оборудования.



Напомним, ранее эксперты отмечали, что из-за роста использования кондиционеров, ТЭС и ГЭС работают в условиях вероятных сбоев.