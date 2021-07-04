Руководитель тарифной комиссии НКРЭКУ Валерий Тарасюк лично покрывает нескольких трейдеров, которые зарабатывают на перепродаже электроэнергии государственной компании «Энергоатом»

Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире «Первого независимого телеканала».

«Я уже заострял внимание на колоссальную, тотальную коррупцию в НКРЭКУ, которую, на мой взгляд, и это утверждают злые языки в открытых источниках, крышует Валерий Тарасюк. Это касается, например, трех фиктивных трейдеров под названием «Новая энергетическая компания», «Энерго Сбыт-транс», «Энерджис», - заявил Спивак.

Он подчеркнул, что эти три компании по сути являются пустышки, однако зарабатывают около 50% годовой выручки всех украинских АЭС.

«Они имеют у себя на балансе два кресла, четыре компьютера и полтора стакана. А орудуют и оперируют такими деньжищами. Они осваивают под 50% годовой выручки Энергоатома», - указал Спивак.

Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС. В конце мая Минэнерго официально просило НКРЕКП прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного «Энергоатома» в неэффективности и непрофессионализме.

На заседании СНБО в июне руководитель НКРЕКП Валерий Тарасюк и глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус заявили о недопустимости ограничения права в трейдеров. 2 июля из-за махинаций трейдеров и бездеятельности НКРЭКУ, цена на электроэнергию упала до исторического минимума – 37,7 коп./кВт.час.