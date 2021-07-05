Тарифный регулятор НКРЭКУ на экстренном заседании решил на 4 дня запретить трейдерам-спекулянтам перепродавать электроэнергию государственных АЭС ниже ее себестоимости.

Соответствующее решение принято на ночном заседании, которое транслировалось на YouTube-канале комиссии.

«Как реанимационное действие мы устанавливаем минимальный прайс-кэп в размере тарифа «Энергоатома» до четверга включительно. Это точно не рыночное действие, это реанимационное действие, сейчас когда рынок лег. Мы устанавливаем фактически минимальный прайс-кэп на уровне цены производства «Энергоатома», - заявил глава комиссии Валерий Тарасюк.

По его словам, эта цена будет составлять 73,4 коп./кВт час. Министерство энергетики Украины призывало НКРЭКУ запретить трейдерам заявлять к продаже электроэнергию АЭС ниже ее реальной себестоимости еще в конце мая. Однако тогда все обращения министерства были проигнорированы НКРЭКУ, которая заявила о недопустимости ущемления прав трейдеров.

Напомним, 3 июля из-за махинаций трейдеров-спекулянтов, которых участники рынка связывают непосредственно с руководством НКРЭКУ, цена на РДН обвалилась до исторического минимума 37,7 коп./кВт.час, что кратно ниже себестоимости производства АЭС.