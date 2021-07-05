Государство должно финансово поддержать екомодернізацію промышленности, в частности, возвращая им средства, собранные от эконалог, на проведение переоборудования предприятий

Об этом заявил председатель правления ОО «Украинская ассоциация энергосервисных компаний» Алексей Корчмит на пресс-конференции, посвященной «зеленому» курсу Украины.

«Мы уже четыре года пытаемся сказать: уважаемые, если мы собираем налоги с традиционной энергетики по СО2 - мы должны сделать так, как это делается в ведущих странах, - отдать этот налог потом этим предприятиям для внедрения проектов по энергоэффективности и декарбонизации, чтобы они снижали эти выбросы и соответственно уменьшали этот груз», - рассказал Корчмит.

Однако на сегодняшний день средства от эконалог растворяются в общем бюджете, а промышленным предприятиям власть предлагает проводить екомодернізацію за собственные средства, которых у них нет, подчеркнул эксперт.

"Мы продолжаем отдавать эти деньги в общий фонд бюджета, ни копейки предприятиям не предоставлять. А предприятиям говорить: уважаемые, в ближайшие 10 лет нужно найти до 600 миллиардов и внедрить проект. У нас нет дешевого правительственного ресурса, у нас негде их взять», - пояснил Корчмит.

Ранее народный депутат Дмитрий Соломчук заявил: экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения екомодернізації.

В то же время координатор комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.