Инвесторы отказываются вкладывать в Украину из-за намерений власти повысить налоги, прописанных в законопроекте №5600.

Об этом, как пишет "Знай", сообщил «Капитал».

Также из-за проекта, которым значительно повышаются налоги, Украина уже начала терять инвестиции. В частности, по информации «Капитала», топ-менеджмент «Арселор Миттал Кривой Рог» Мауро Лангобардо сообщил, что компания отказывает от реализации своего инвестиционного плана стоимостью около $1 млрд.

Напомним, ранее «Арселор Миттал» сообщил, что планирует провести масштабную экологическую модернизацию комбината в Кривом Роге (бывшая «Криворожсталь») с целью снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду и уменьшить затраты электроэнергии. Но после того, как правительство подало в парламент законопроект №5600 о повышении налогов для ряда отраслей, а парламент принял в первом чтении, в компании заявили, что отказываются от своих планов.

«Для нас оно (повышение ренты на добычу железной руды — Ред.) создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез с возможностью инвестировать $1 млрд», — объяснил директор «Арселор Миттал Кривой Рог» Мауро Лангобардо.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600) отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику, а также ухудшит инвестиционный климат страны.

В то же время член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.