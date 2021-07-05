Первый трейдер отказался оплачивать электроэнергию государственной компании «Энергоатом» в рамках ранее подписанных контрактов.

Об этом сообщило издание ExPro со ссылкой на копию письма компании «ДЕ Трейдинг» (ПАО «Донбассэнерго»).

«В связи с непредвиденными обстоятельствами, которые возникли у ООО «ДЕ Трейдинг», просим временно приостановить продажу (отпуск) объемов электроэнергии, согласно Дополнительному соглашению, и восстановить их продажу после устранения обстоятельств, вызвавших такое приостановление», - говорится в письме трейдера к «Энергоатому».

Под непредсказуемыми обстоятельствами компания указывает обвал оптовых цен на электроэнергию, которые стали следствием махинаций самих трейдеров.

Также компания попросила не применять к ней штрафные санкции.

14 июня «Энергоатом» продал июльскую электроэнергию по 1,18-1,24 грн/кВт.ч, в частности, среди покупателей была компания «ДЕ Трейдинг».

2-3 июля из-за махинаций приближенных к НКРЭКУ трейдеров цены на электроэнергию обвалились до исторического минимум 37,7 коп./ кВт.ч.

НКРЕКП отказалась начинать расследование по факту махинаций трейдеров, которые СМИ и народные депутаты связывают с руководством комиссии.