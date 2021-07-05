Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемою энергетику с внедрением акцизного сбора на ее производство выгодно президенту РФ Владимиру Путину, который является ярым противником зеленой энергетики.

Об этом заявил российский оппозиционер, политтехнолог и публицист Станислав Белковский.

«Особенно болезненным для Украины с моей точки зрения является «зеленый» акциз. Зеленая энергетика — это не просто один из глобальных трендов, а именно то что нужно Украине», - сказал Белковский.

По его мнению, Украина находится в условиях жесткой конкуренции с Россией, поэтому Украине надо пользоваться всеми возможными преимуществами для снижения политического и экономического влияния агрессора на государство.

«Важнейшее субъективное преимущество Украины — это возможность использовать проекты, которые в авторитарной России при крайне архаичном мышлении ее лидеров сделать нельзя», - сказал оппозиционер.

«Это в первую очередь касается поставок водорода по газотранспортной системе. Но вводит в нынешних условиях «зеленый» акциз на «зеленую» энергию это очень странно», - подчеркнул Белковский.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).