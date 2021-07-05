ПАО «Центрэнерго» не может завершить строительство сіркоочисної системы, предусмотренной реализацией Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок из-за нехватки средств. Пока также остается нерешенным вопрос механизма финансирования мероприятий в рамках реализации НПСВ.



Об этом сообщили в агентстве ExPro со ссылкой на комментарий компании.



Там отметили, что "Центрэнерго" не может завершить строительство первой в Украине сероочистительной системы на Трипольской ТЭС, в частности, из-за отмены выплаты инвестиционной надбавки производителям электрической энергии с 1 июля 2019 г., хотя она должна была действовать до декабря 2022 г.



"По состоянию на сегодняшний день строительство сероочистительной установки приостановлено. Основной причиной является отсутствие источника финансирования для завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в условиях убыточной деятельности. Финансирование проекта осуществлялось за счет собственных и кредитных средств, частичный возврат которых обеспечивался инвестиционной составляющей к тарифу на электроэнергию. ПАО «Центрэнерго», начисление которой было установлено НКРЕКП на срок до декабря 2022 года», - сообщили в госкомпании.



В частности, в «Центрэнерго» отметили, что в результате отмены инвестиционной надбавки компанией было недополучено 245 млн грн.



Там также сообщили, что завершение строительства сероочистительной системы на энергоблоке №2 Трипольской ТЭС возможно только в условиях определения правительством механизмов финансирования.



"Пока остается нерешенным вопрос механизма финансирования мероприятий в рамках реализации НПСВ", - подчеркнули в компании.



Общая стоимость реализации мероприятий по НПСВ по энергоблоках ПАО «Центрэнерго», по оценкам предприятия, составит около $1,091 млрд.



Напомним, недавно эксперты заявили, что Украина не имеет ни концепции, ни видение решения вопроса НПСВ, в частности, до сегодняшнего дня не определены два важных момента: финансовый (каким образом отрасль будет зарабатывать деньги для масштабной реконструкции и модернизации – свыше 4 млрд евро) и, самое главное, не решена техническая концепция: как это делать.



Ранее в профильном министерстве отметили, что текущая редакция НПСВ не соответствует реальной картине и ситуации в стране, а потому требует актуализации и определение источников финансирования.