Введением акциза на «зеленую» энергетику, что предложено в законопроекте №5600, правительство хочет залатать дыры за счет инвесторов в развитие отрасли ВИЭ в Украине. Об этом заявил председатель Украинской Ассоциации энергосервисных компаний Алексей Корчмит.

"Облагать дополнительными налогами "зеленую" энергетику нелогично с двух точек зрения. Во-первых, это демотивирует и уменьшает инвестиционную привлекательность этого направления вообще и сводит на нет последние усилия власти последние шесть лет (по развитию отрасли – ред.). А второй момент – она нелогична с точки зрения того, что она оправдана исключительно дырами в бюджете, которые пытаются залатать и таким образом пришли к выводу, что это одно из направлений просто залатання дыр в бюджете», - пояснил Корчмит.

Он также подчеркнул: абсурдно облагать налогом то, что власть декларирует как направление развития, ведь таким образом развитие этого направления не стимулируется, а тормозится.

«Облагается все, что вредно. То, что государство хочет сдержать потребление таких направлений. А мы должны стимулировать развитие, мы имеем европейские страны, которые достигли сегодня 25-50% возобновляемой энергетики в энергобалансе. У нас на сегодня 8%. И мы ничего на самом деле так и не достигнем, если будем только демотивировать инвесторов», - отметил Корчмит.

При этом он сообщил, что государство до сих пор не погасило почти 20 млрд задолженности за потребленную «зеленую» электроэнергию, что обязалось сделать согласно подписанному между правительством и инвесторами меморандуму еще летом прошлого года. Зато вводит акциз на ток с ВИЭ.

«Мне кажется, что государство убивает окончательный осиновий кіл в потенциальную инвестицию именно в это направление», - подытожил Корчмит.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).