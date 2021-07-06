Причиной резкого падения цен на электроэнергию в начале июля стали манипуляции трейдеров.

Об этом сообщило государственное предприятие «Гарантированный покупатель».

«Кризисная ситуация с ценообразованием на организованных сегментах рынка и ее предпосылки связаны, среди прочего, с манипулятивной поведением некоторых игроков», - заявили в госпредприятии.

В частности, по данным компании, в день резкого падения цен, 2 июля, доля продаж трейдеров на рынке на сутки вперед существенно увеличилась (до 53%) и превысила продажи производителей электроэнергии.

"Негативный ценовой эффект усилили как увеличенные объемы заявок на продажу, так и факт, что участники рынка (трейдеры – прим.) продолжили подавать их в тех же объемах по минимальным ценам. Как следствие-лавинообразный обвал цен на РДН", - пояснили в компании.

Для урегулирования ситуации, Гарпок в очередной раз призвал Регулятор прекратить манипуляции трейдеров, запретив им злоупотребления на»рынке на сутки вперед"..

«Гарантированный покупатель настаивает на необходимости срочного урегулирования ценовой ситуации на рынке и призывает безотлагательно принять меры, предложенные ранее, в частности сделать РДН исключительно спотовому индексу цен производителей, а торговлю трейдеров урегулировать через прозрачную действующую биржу двусторонних договоров», - добавили в госкомпании.

Напомним, 2 июля цены на электроэнергию на рынке «на сутки наперед» упали до исторического минимума. Причиной этому, по информации Министерства энергетики, стали злоупотребления трейдеров и посредников.

4 июля НКРЕКП временно, на 4 дня, запретили трейдерам подавать заявки на продажу тока ниже реальной себестоимости ее производства на АЭС. Однако госпредприятия «Энергоатом» и «Центрэнерго» назвали эти шаги недостаточными.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.