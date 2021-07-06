Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Согласно проекту, внеклассовые грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 класса тарифы просто повысят. Причем для 1 класса повышение составит почти 30%.

Так, для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 01 сентября 2021 года, и еще на 20,4% - с 01 января 2022 года. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозки вырастет на 8% с 01 сентября 2021 года, и еще на 6,5% - с 01 января 2022 года.

Изменятся тарифы и на пустые вагоны. «При расчете тарифа за перевозку из-под выгрузки грузов 1-го тарифного класса и грузов внеклассной группы под следующее нагрузки на уровне тарифов из-под выгрузки грузов 2-го тарифного класса, продуктов питания и энергетических газов под следующее нагрузки», - сказано в Проекте.

В случае, если этот проект примут, стоимость товаров, которые перевозятся железной дорогой, возрастет. В первую очередь это будет касаться внеклассных грузов, например, песка и щебня, что приведет к значительному удорожанию президентского проекта «Большое строительство».

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