Налоговые изменения, предложенные правительством в законопроекте №5600, приведут к существенному росту стоимости жилья для украинцев. Об этом заявила заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

«Если применять эти нормы, которые предусмотрены законопроектом, то при стоимости квадратного метра, например, в 28 тыс.грн, она возрастет до 35 300 грн. Эти цифры для того, чтобы мы понимали, что будем иметь в конце концов после реализации закона», - заявила Козловская.

По ее словам, принятие законопроекта правительством состоялось без серьезного обсуждения чиновниками, и в итоге документ содержит ряд норм, против которых выступают депутаты, представители бизнес-среды и общественности.

«Это (законопроект 5600-ред.) был принят на внеочередном заседании правительства, со смыслом законопроекта члены правительства ознакомиться не смогли. Поэтому, к большому сожалению, вы сейчас у себя на базе комитета имеете такое сопротивление - потому что профильные министры его не видели», - отметила Козловская.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.