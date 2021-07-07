Трейдеры отказались от обязательств выкупать более половины объема электроэнергии государственных ТЭС «Центрэнерго», что приведет к невозможности закупать топливо и выплачивать заработную плату.
Об этом говорится в заявлении госкомпании.
«Сейчас покупатели электрической энергии ПАО «Центрэнерго» не выполняют обязанности по отбору около 50% объемов электрической энергии, которые были реализованы на энергетической бирже. Наша компания считает, что такие действия контрагентов являются угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к ОЗУ 2021-2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате», - говорится в заявлении, размешенном на странице в Facebook.
В компании подчеркнули, что при дальнейшем игнорировании недобросовестными контрагентами своих обязательств, компания будет вынуждена продавать отказные объемы электроэнергии на рынке «на сутки на перед» для возможности выплат заработной платы своим и выполнения обязательств перед государственными шахтами.
Ранее народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что за последние 2 дня трейдеры-посредники отказались от обязательств оплачивать государственным «Энергоатома», «Центрэнерго» и «Герпоку» законтрактованы 500 млн кВт часов электроэнергии.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Автобусы с детьми разбились на украинской трассе, много пострадавших: кадры с места ДТП
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
Деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу
Дан Балан в рваных джинсах оказался с Кароль на одном диванчике: "Ты только со мной..."
Также нардеп сообщил, что председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк накануне в телефонном режиме давал указании государственным компаниям какая ценовые заявки и в какие периоды времени подавать.
Ранее Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить возможности для манипуляций трейдеров на РДН, однако НКРЭКУ официально отказалось от рекомендаций Министерства.