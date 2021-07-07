Трейдеры отказались от обязательств выкупать более половины объема электроэнергии государственных ТЭС «Центрэнерго», что приведет к невозможности закупать топливо и выплачивать заработную плату.

Об этом говорится в заявлении госкомпании.

«Сейчас покупатели электрической энергии ПАО «Центрэнерго» не выполняют обязанности по отбору около 50% объемов электрической энергии, которые были реализованы на энергетической бирже. Наша компания считает, что такие действия контрагентов являются угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к ОЗУ 2021-2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате», - говорится в заявлении, размешенном на странице в Facebook.

В компании подчеркнули, что при дальнейшем игнорировании недобросовестными контрагентами своих обязательств, компания будет вынуждена продавать отказные объемы электроэнергии на рынке «на сутки на перед» для возможности выплат заработной платы своим и выполнения обязательств перед государственными шахтами.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что за последние 2 дня трейдеры-посредники отказались от обязательств оплачивать государственным «Энергоатома», «Центрэнерго» и «Герпоку» законтрактованы 500 млн кВт часов электроэнергии.

Также нардеп сообщил, что председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк накануне в телефонном режиме давал указании государственным компаниям какая ценовые заявки и в какие периоды времени подавать.

Ранее Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить возможности для манипуляций трейдеров на РДН, однако НКРЭКУ официально отказалось от рекомендаций Министерства.