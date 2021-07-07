Все годы независимости руководители всех уровней рассматривали Укрзализныцю исключительно как инструмент обогащения, поэтому неизвестно, куда деваются средства, которые зарабатывает компания. Чтобы информация о финансовых потоках стала прозрачной, необходимо провести реформу компании, отказаться от практики кросс-субсидирование, и только потом говорить о повышении тарифов. Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук.

"Кризис в Укрзализныце-проблема комплексная. С одной стороны-все годы независимости ее рассматривали как инструмент обогащения, поэтому формируемые доходы неизвестно куда деваются, и никто не может ответить, где они. Вторая проблема - в том, что железнодорожная отрасль нереформированная, причем государство до сих пор не имеет ответа, какую функциональную модель она хочет видеть в УЗ", - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сейчас Украина намерена построить в железнодорожной отрасли в рыночную систему: в стране уже появились частные грузоперевозчики. Поэтому вопрос функционирования грузовых и пассажирских перевозок нужно рассматривать отдельно, как двух отдельных секторов.

"Причем пассажирские перевозки-это не только о бизнесе, а о социальной функции государства, связанной с обеспечением перевозки граждан по стране. У нас эту систему перевозок целенаправленно уничтожали в течение многих лет, ликвидировали значительную часть маршрутов, которые считают убыточными, но которые являются чрезвычайно важными для социальной функции государства. Поэтому государство должно обеспечить определенное финансирование пассажирских перевозок. В ЕС пассажирские перевозки тоже убыточны. Но есть государственные программы финансирования, и там целый день курсируют поезда, которые обеспечивают перевозку граждан", - подчеркнул Кушнирук.

В Украине же пассажирские перевозки финансирует УЗ из собственного кармана. Так возникает кросс-субсидирование-когда деньги, полученные за прибыльные грузовые перевозки, направляются на убыточные пассажирские. Но такая схема грозит компании необходимостью постоянно повышать тарифы на грузовые перевозки, что является недопустимо для ее дальнейшего развития.

"Повышение тарифов-это путь в никуда. Нужно решить совсем другую проблему, которая кроется в перекрестном субсидировании. Спонсировать пассажирку за счет грузовых перевозок – это тот путь, который уничтожит и грузовые перевозки, и конкурентность экономики в целом, и никак не поможет пассажирскому сектору" - убежден эксперт.

К тому же, повышение тарифов на железнодорожные перевозки приводит к потере железной дорогой своих клиентов, от чего страдает и УЗ, и государство.

"Повышение тарифов провоцирует переход грузоотправителей к частным перевозчикам, из-за чего государство и УЗ теряют средства. К тому же, часть этих грузов идет к автоперевозчикам, и в результате мы теряем дороги. К примеру, аграрным компаниям удобнее нагрузить фуру, при этом допустив значительную перегрузку. А потом эти фуры убивают наши дороги", - резюмировал Кушнирук.

Напомним, Министерство инфраструктуры выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят на 30% и 15% соответственно.

В свою очередь президент Ассоциации «Укрведтранс», в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к удорожанию товаров, которые поставляются по железной дороге. А если Укрзализныця не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов.