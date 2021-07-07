Во время рабочей поездки премьер-министра Дениса Шмигаля в Литву одним из важнейших вопросов для обсуждения должно быть решение проблемы финансового давления на инвесторов в зеленую энергетику Украины, в частности литовской компании Modus Energy, которая из-за действий правительства подала иск против Украины в международный арбитраж.

Об этом народный депутат Людмила Буймистер написала в Facebook.

Она указала, что рабочая поездка состоится завтра и Украина должна использовать шанс остановить первый международный арбитраж против Украины, который инициировали литовские инвесторы в возобновляемую энергетику

"Действия правительства и давление на этого инвестора привели к первому международному арбитражу. При этом Министерство юстиции в действиях Украины не видит нарушений прав иностранного инвестора, в частности по договору Энергетической Хартии. И мне кажется, литовские партнеры хорошо подготовятся к встрече и все вспомнят нашему правительству, если даже будут определенные попытки соскочить», - заявила Буймистер.

По ее мнению, Шмигалю могут сказать, что он грубо нарушает не только подписан меморандум с иностранными инвесторами, но и международные соглашения и уже задекларированный курс государством к декарбонизации экономики.

«Не исключено, что вчера это мог обсуждать и президент Владимир Зеленский, когда посещал Литву. Тогда правительству в любом случае придется находить выход из ситуации. Уверена, что Денис Шмигаль должен наконец понять глобальность проблемы и приложить все усилия для ее решения», - добавила нардеп.

Она сообщила, что для того, чтобы Modus Energy отозвала иск, одних обещаний мало – нужно предоставить гарантии инвесторам и четко без нарушений сроков их выполнять.

Буймистер указала, что это касается того, что сверхважно вовремя платить за произведенную электроэнергию из ВИЭ, не накапливать долги. В то же время, уже достаточно играть и перестать проверять терпение инвесторов.

«Ведь нет никакого доверия к Украине, когда после личных гарантий Шмыгаля о том, что никаких новых идей, которые бы ухудшали условия ведения бизнеса в отрасли не будет, правительство менее чем через год очень неожиданно для инвесторов, Секретариата Энергетического Сообщества и ЕБРР, пытается ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из ВИЭ в Украине», - подчеркнула Буймистер.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроєкті №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).